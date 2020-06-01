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Беспорядки в США: экс-премьер объяснил странный поступок Трампа Сторонники Трампа хотят использовать протесты перед выборами, считает Юрий Ехануров

В США сторонники президента Дональда Трампа перед выборами намеренно раздувают панику вокруг массовых беспорядков, вспыхнувших из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Такое мнение высказал в эфире канала "Украина 24" экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров, комментируя информацию о том, что Тпамп из-за беспорядков был вынужден отсиживаться в секретном бункере.

"Надо было показать, как он (Трамп – ред.) идет в бункер с женой, потом возвращается. Выборы впереди, надо сконцентрировать внимание. Вышли на улицу люди, которые никогда не будут голосовать за республиканского представителя. И теперь в СМИ говорят: плохо, что полицейский задушил этого фальшивомонетчика и так далее… А потом показывают, как бьют витрины, и "хотите все это иметь - вот демократы придут к власти и такое будет", - заявил экс-премьер.

Ехануров высказал мнение, что в этих событиях "много инсценирования", и предложил "изучать этот опыт".

Напомним, в США несколько дней продолжаются массовые беспорядки. Они начались после того, как в Миннеаполисе 25 мая полицейский убил чернокожего мужчину при задержании. Это вызвало волну протестов во многих городах.