Произошла демонополизация космоса — эксперт о запуске Crew Dragon

Какое значение имеет запуск космического корабля Crew Dragon, состоявшийся 30 мая, рассказал председатель Государственного космического агентства Владимир Усов в эфире канала "Украина 24".

"Это историческое событие именно потому, что пилотируемая космонавтика — это вершина космической отрасли. Это сверхсложная задача, которая ранее под силу была только сверхдержавам. Сегодня на наших глазах мы наблюдаем демонополизацию космоса. И это говорит о том, что если сегодня частная компания своими силами отправила людей на МКС — это смогут сделать другие частные компании или другие компании, государственные, которые не имеют таких ресурсов, как США или Китай", — сказал он.