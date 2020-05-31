Произошла демонополизация космоса — эксперт о запуске Crew Dragon
Глава Государственного космического агентства рассказал, чем важен запуск пилотируемого космического корабля в США
Какое значение имеет запуск космического корабля Crew Dragon, состоявшийся 30 мая, рассказал председатель Государственного космического агентства Владимир Усов в эфире канала "Украина 24".
"Это историческое событие именно потому, что пилотируемая космонавтика — это вершина космической отрасли. Это сверхсложная задача, которая ранее под силу была только сверхдержавам. Сегодня на наших глазах мы наблюдаем демонополизацию космоса. И это говорит о том, что если сегодня частная компания своими силами отправила людей на МКС — это смогут сделать другие частные компании или другие компании, государственные, которые не имеют таких ресурсов, как США или Китай", — сказал он.
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Усов прогнозирует, что количество людей, побывавших в космосе, значительно увеличится.
"Это приведет к развитию орбитальных сервисов, то есть к постепенному переносу активности людей на орбиту, в космос", — сказал он.
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Напомним, в субботу вечером, 30 мая c мыса Канаверал в США запустили космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. Это первая пилотируемая миссия, которая стартовала с территории США, с 2011 года, когда завершилась программа запусков Space Shuttle.