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Беспорядки в США хорошо организованы – подробности от политолога Эксперт рассказал об активном участии радикальных организаций в протестах в США

Массовые протесты в США прокомментировал политолог-международник Андрей Бузаров в эфире канала "Украина 24".

"Я почти глубоко уверен, что определенные радикальные группировки в США воспользовались ситуацией. То, что афроамериканцы стали против политики – это одно. Но по факту мы видим, что леворадикальные и праворадикальные организации, которые в США существуют, также присоединились к протесту. Поэтому любой человек, который глубоко изучает политику США, прекрасно понимает, что это не просто протест афроамериканцев, а протест внутриполитический. И не исключено, что кто-то стоит за праворадикальными и леворадикальными группировками", — сказал он.

Эксперт считает, что неизвестные силы специально нагнетают обстановку.

"Я бы связал это с будущими выборами президента США. Кто-то пытается нагнетать ситуацию. Сложно сказать, в пользу кого – в пользу или против Трампа. Но явно идет нагнетание. Это очевидно. Даже при элементарном анализе можно увидеть хороший уровень организации этих беспорядков. Там четко есть обозначение людей ответственных, с повязками соответствующими. То есть это все хорошо организовано", — сказал он.

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Напомним, в США несколько дней продолжаются массовые беспорядки. Они начались после того, как в Миннеаполисе 25 мая полицейский убил чернокожего мужчину при задержании. Это вызвало волну протестов во многих городах, которые переросли в погромы и беспорядки.