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Полетят лучшие друзья - новые подробности о запуске Crew Dragon NASA отправит на МКС самых опытных и самых старших астронавтов

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска 30 мая отправится к Международной космической станции с космодрома во Флориде (США). На борту первого частного пилотируемого космического корабля будут двое астронавтов Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Как сообщает в своем сюжете "Украина 24", 53-летний Херли и 49-летний Бенкен - самые опытные и самые старшие астронавты NASA. Для полета на Crew Dragon их выбрали еще два года назад. Они работали вместе с инженерами SpaceX. Астронавты помогали разрабатывать корабль и осваивали сенсорные панели управления.

Эти астронавты не только коллеги по работе - они еще и лучшие друзья и были свидетелями на свадьбах друг у друга. Оба женаты на астронавтках. Меган Макартур - жена Бенкена, она одна из кандидаток на полет на Луну, запланированный НАСА на 2024. Карен Найберг - жена полковника Херли, она дважды летала в космос. Сейчас в отставке.

Херли - командир корабля, а на Бенкена возложены обязанности по взаимодействию с Международной космической станцией. Каждый из астронавтов по два раза побывал в космосе, причем Херли летал на МКС на том самом последнем рейсе "Атлантика".

Бенкен и Херли проведут на МКС от 30 до 119 дней. Более точно продолжительность экспедиции будет определена позже.

Напомним, ранее эксперт в космической отрасли Юрий Трачук рассказал в эфире канала "Украина 24", что запуск космического корабля Crew Dragon является единственным шансом для США сохранить статус космической сверхдержавы и избавиться от зависимости от России в вопросе освоения космоса.