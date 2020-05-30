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США станут независимыми от России - эксперт о запуске Crew Dragon В США подобных запусков не наблюдалось с 2011 года

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска является единственным шансом для США сохранить статус космической сверхдержавы и избавиться от зависимости от России в вопросе освоения космоса.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" эксперт в космической отрасли Юрий Трачук.

"Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX - это едва ли не единственная надежда на существование США как (космической - ред.) супердержавы, ведь с 2011 года никаких подобных запусков не наблюдалось, а тем временем Россия и Китай демонстрировали довольно неплохие показатели в этой области. Три года подряд фактически Китай делал свои старты, Америка же была зависимой от РФ, своего стратегического врага... Так дальше быть не могло", - заявил Трачук.

По его словам, целая космическая отрасль США "была зависима от того, как и что именно им позволит Россия".

Как известно, 30 мая пройдет запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Робертом Бенкеном и Дугласом Херли на борту. Корабль совершит полет к Международной космической станции. Полет пройдет в рамках программы NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей.