19:03, Сегодня

ЕС может сделать шаг навстречу Украине: немецкий политик назвала условие Европа должна убедиться, что в Украине "внутренние процессы продвинулись вперед"

Европейский Союз может предложить Украине новую углубленную формулу сотрудничества, если убедится, что официальный Киев достиг значительных успехов в реформах.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказала немецкий политик, вице-председатель делегации Европарламента в комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель.

"Грузия, Молдова и Украина продвинулись несколько дальше, чем другие. Но мы, Партия зеленых, активно лоббируем широкое видение концепции Восточного партнерства. Поскольку знаем - если мы оставим три из этих стран позади, то Россия их мгновенно подхватит. Итак, мы выступаем за то, чтобы сохранить эту концепцию как она есть... Пытаться найти пути содействия их развитию и стимулировать их к продолжению процесса реформ..." - отметила немецкий политик.

По ее словам, если ЕС убедится, что в Украине "внутренние процессы продвинулись значительно дальше вперед", тогда "придется искать определенный механизм, который будет называться "механизм плюс" или как-то иначе, который помог бы Украине приблизиться к Европейскому Союзу".

Напомним, ранее украинский политик Остап Семерак в эфире канала "Украина 24" объяснил, почему курс на евроинтеграцию перестал быть приоритетом для украинской власти.