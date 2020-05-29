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"Будем следить": евродипломат сделала заявление о безвизе для Украины Безвиз связан с реформами, а не с эпидемиологической ситуацией, отметила Екатерина Матернова

Эпидемия коронавируса COVID-19 в Европе не представляет угрозы для безвизового режима между Украиной и Европой.

Об этом заявила в эфире канала "Украина 24" заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Екатерина Матернова.

"Нет никакой связи между безвизовым режимом и пандемией. Следовательно, не волнуйтесь. Безвиз, конечно, связан с определенными условиями проведения реформ в области верховенства права и так далее. Мы, конечно, будем и впредь внимательно следить за этими процессами", - отметила она.

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Матернова напомнила, что из-за коронавируса есть определенные ограничения относительно передвижения в пределах Шенгенской зоны и Европейского Союза, но "это только ограничение передвижения, а не автоматическая связь между режимом безвиза и пандемией".

Напомним, ранее исполнительный директор общественной организации "Европа без барьеров" Ирина Сушко рассказала в эфире "Украина 24", что после эпидемии коронавируса Европейский Союз может ввести дополнительные фильтры для украинцев, которые без виз будут путешествовать по странам Шенгена.