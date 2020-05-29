"Будем следить": евродипломат сделала заявление о безвизе для Украины

Безвиз связан с реформами, а не с эпидемиологической ситуацией, отметила Екатерина Матернова

"Будем следить": евродипломат сделала заявление о безвизе для Украины

Эпидемия коронавируса COVID-19 в Европе не представляет угрозы для безвизового режима между Украиной и Европой.

Об этом заявила в эфире канала "Украина 24" заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Екатерина Матернова.

"Нет никакой связи между безвизовым режимом и пандемией. Следовательно, не волнуйтесь. Безвиз, конечно, связан с определенными условиями проведения реформ в области верховенства права и так далее. Мы, конечно, будем и впредь внимательно следить за этими процессами", - отметила она.

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Матернова напомнила, что из-за коронавируса есть определенные ограничения относительно передвижения в пределах Шенгенской зоны и Европейского Союза, но "это только ограничение передвижения, а не автоматическая связь между режимом безвиза и пандемией".

Напомним, ранее исполнительный директор общественной организации "Европа без барьеров" Ирина Сушко рассказала в эфире "Украина 24", что после эпидемии коронавируса Европейский Союз может ввести дополнительные фильтры для украинцев, которые без виз будут путешествовать по странам Шенгена.

Источник Украина 24 Теги Европейский Союз безвизовый режим Европа