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Нужен четкий сигнал: экс-премьер дал совет союзникам Украины в Европе Арсений Яценюк указал на ошибку в общении Европы с украинцами

Европа должна по-другому рассказывать украинцам о своей помощи. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время Киевского форума по безопасности, который транслирует канал "Украина 24".

"ЕС принял решение предоставить около 2 миллиардов евро для украинского народа. Дело вот в чем. И я обращаюсь к нашим европейским друзьям. Очень важно не просто выделить средства, а послать четкий сигнал — "мы сделали это для вас". Несколько минут назад я видел социальную рекламу, которую Европейская комиссия разместила на украинских телеканалах. Если вы хотите просто потратить средства на такую ​​социальную рекламу — хорошо. Но если вы хотите сказать украинскому народу, что это мы, европейцы, поддержали вас, и вот что мы сделали для вас, — пожалуйста, измените нарратив. Пожалуйста, измените тот способ, который вы информируете украинский народ о наших общих достижениях", — сказал он.

Яценюк объяснил, почему возникла необходимость более четко доносить месседж о помощи к украинцам.

"Россия транслирует совсем другой нарратив. И все эти негативные истории легко "продавать". Поэтому нам необходимо усовершенствовать информационную кампанию — что было сделано, чего мы вместе достигли, — Украина и Европейский союз. Какие двусторонние и многосторонние соглашения, контакты, контракты, достижения и результаты мы получили за последние 5-6 лет", — сказал он.

Ранее Яценюк в эфире канала "Украина 24" заявил, что Украина может стать членом НАТО и Европейского союза.