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Запуск пилотируемого корабля SpaceX на МКС сорвался из-за погоды: полное видео Это первая пилотируемая миссия, которая должна была стартовать с территории США, с 2011 года, когда завершилась программа Space Shuttle

Вечером в среду, 27 мая с мыса Канаверал должна была стартовать ракета Falcon 9, которая отправила бы к Международной космической станции корабль Crew Dragon с экипажем. Это первый пилотируемый полет нового корабля, разработанного компанией SpaceX, на МКС должны были полететь астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был назначен на 20:33 минуты по всемирному времени (23:33 по Киеву). За 15 минут до старта полет был отменен из-за плохой погоды, новая дата запуска - суббота, 30 мая.

Телеканал "Украина 24" и сайт ukraina24.segodnya.ua также вели трансляцию с мыса Канаверал.

Отметим, это первая пилотируемая миссия, которая должна стартовать с территории США, с 2011 года, когда завершилась программа запусков знаменитых Space Shuttle. С того времени американские астронавты отправлялись на орбиту на российских кораблях "Союз".

Отправка одного астронавта на российском корабле обходится Соединенным Штатам в сумму около 90 млн долларов.