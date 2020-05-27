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Страна Европы откроет границы для украинских туристов: названы сроки Украинские туроператоры и перевозчики готовятся к открытию сезона

Черногория в конце июня – начале июля откроет границу для туристов из Украины, закрытую из-за вспышки коронавируса.

Такой прогноз озвучил в эфире канала "Украина 24" консул Украины в Черногории Михаил Шматов.

"Если первая фаза (ослабления карантина – ред.) пройдет успешно, и в Черногории не будет зафиксировано новой вспышки заболевания, если не будет проблем из-за открытия туристического сезона, то с середины июня - начала июля будет открыта вторая-третья фаза, и перечень стран (для въезда в Черногорию – ред.) будет расширен", - сообщил дипломат.

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По его словам, переговоры с украинскими туроператорами и перевозчиками ведутся кулуарно, официальной информации пока нет.

"Но, по неофициальной информации, мы можем обнадежить, что с 1 июля крупный туроператор начнет работу, и будут постоянные чартеры. Возможно, уже с конца июня будет первый чартер из Украины", - сказал Шматов.

Напомним, ранее президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич рассказал в эфире Украина 24", как и где украинцы будут отдыхать после карантина.

Отметим также, что Еврокомиссия 13 мая представила пакет рекомендаций государствам-членам ЕС для выхода из кризиса и восстановления европейского туризма. Ограничение на поездки в ЕС граждан третьих стран, в том числе Украины, будет действовать до 15 июня.