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Десятки украинцев эвакуировали из нового эпицентра коронавируса Заболевшие среди украинских граждан пока не выявлены

Более 60 граждан Украины эвакуировали из Бразилии, которая за последние дни вырвалась в мировые лидеры по числу жертв коронавируса COVID-19.

Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" консул Украины в Сан-Паулу Виктория Кузнецова.

"Мы отслеживаем информацию, несмотря на стремительные статистические данные. К счастью, заболевших среди этого числа нет, даже среди экипажей судов", - отметила Кузнецова.

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Как отметила украинский дипломат, из аэропорта Сан-Паулу продолжают осуществляться некоторые рейсы в направлении Европы.

"Мы помогли более 60 лицам. Это не такие цифры, как у коллег в Европе, которые зашкаливают за 1 000, однако тут сложнее организовать вылет наших граждан. У нас происходят отлеты на Амстердам, потом приходится отслеживать стыковки в Украину, иногда не сажают в Амстердаме, если нет билетов в конечный пункт назначения", - рассказала она.

Отметим, что Бразилия, наряду с Россией и США, вырвалась в мировые лидеры по распространению коронавируса. Число смертей от COVID-19 в стране приблизилось к отметке 25 тысяч. В то же время, президент Бразилии Жаир Болсонару является убежденным противником карантина и выступает за снятие ограничений.

Напомним, ранее эпидемиолог Татьяна Чумаченко в эфире канала "Украина 24" заявила, что Украине грозит вторая волна коронавируса.