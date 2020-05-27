Десятки украинцев эвакуировали из нового эпицентра коронавируса

Заболевшие среди украинских граждан пока не выявлены

Десятки украинцев эвакуировали из нового эпицентра коронавируса

Более 60 граждан Украины эвакуировали из Бразилии, которая за последние дни вырвалась в мировые лидеры по числу жертв коронавируса COVID-19.

Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" консул Украины в Сан-Паулу Виктория Кузнецова.

"Мы отслеживаем информацию, несмотря на стремительные статистические данные. К счастью, заболевших среди этого числа нет, даже среди экипажей судов", - отметила Кузнецова.

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Как отметила украинский дипломат, из аэропорта Сан-Паулу продолжают осуществляться некоторые рейсы в направлении Европы.

"Мы помогли более 60 лицам. Это не такие цифры, как у коллег в Европе, которые зашкаливают за 1 000, однако тут сложнее организовать вылет наших граждан. У нас происходят отлеты на Амстердам, потом приходится отслеживать стыковки в Украину, иногда не сажают в Амстердаме, если нет билетов в конечный пункт назначения", - рассказала она.

Отметим, что Бразилия, наряду с Россией и США, вырвалась в мировые лидеры по распространению коронавируса. Число смертей от COVID-19 в стране приблизилось к отметке 25 тысяч. В то же время, президент Бразилии Жаир Болсонару является убежденным противником карантина и выступает за снятие ограничений.

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Напомним, ранее эпидемиолог Татьяна Чумаченко в эфире канала "Украина 24" заявила, что Украине грозит вторая волна коронавируса.

Источник Украина 24 Теги коронавирус эпидемия Бразилия