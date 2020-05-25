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Коронавирус и террористы: эксперт рассказал, ждать ли биологических атак Террористические группировки заявляют о готовности применять биологическое оружие

Ряд экспертов Совета Европы заявил, что террористические группировки по всему миру готовы начать применять биологическое оружие после пандемии коронавируса. Это заявление прокомментировал генерал-майор запаса, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун в эфире канала "Украина 24".

"Есть понятие высокотехнологических преступлений и террористических актов. За такими вещами стоят научные разработки, и они требуют значительных капиталовложений. Террористические группировки обычно не в состоянии это сделать. Биологическое оружие требует таких больших средств, что позволить себе это могут только крупные страны", — сказал он.

Теоретически не стоит полностью отрицать такую вероятность, но реальное использование такого оружия маловероятно, считает эксперт. По его словам, заявления о биологических атаках носят скорее психологический характер. Он напомнил, что "Аль-Каида" приравняла коронавирус к своему "бойцу".