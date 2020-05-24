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Гибель украинского самолета в Иране: эксперт рассказал, получит ли Киев деньги Специалист рассказал, как продвигается вопрос с компенсациями родственникам погибших

Как идет расследование крушения украинского самолета в Иране, которое случилось в январе 202 года, рассказал эксперт по вопросам международной политики Института будущего Илия Куса в эфире канала "Украина 24".

"Вопрос официального подтверждения - это технический вопрос, Иран пришлет все технические подробности, так как Украина и Иран работают в рамках международной следственной группы. Иран взял на себя полностью ответственность в соответствии с международными правилами, письма были направлены в Украину от имени парламента, аятоллы, президента, таким образом они юридически готовы. Идут переговоры о сумме, которую они компенсируют, они не отрицают своей вины. Нет сомнений, что родственники получат компенсацию, просто этот процесс долгий", — сказал он.

Куча рассказал о том, как может решиться вопрос о том, кто будет исследовать черные ящики.

"Не знаю есть, ли у нас технические возможности. Ирану было предложено передать черные ящики Франции, переговоры продолжаются, неизвестно, насколько там принципиальные вопросы. Передадут в конце концов какой-то европейской стране, третьей стороне".

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Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что украинская сторона до сих пор не получила никаких официальных сообщений от властей Ирана о причинах сбивания “Боинга” авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в январе текущего года.