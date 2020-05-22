17:06, Сегодня

Украина и Европа: польский сенатор дал три совета украинской власти Польский политик рассказал, что делать украинской власти, чтобы продвинуться на пути евроинтеграции

Что нужно делать и на что надеяться Украине, чтобы активировать диалог в среде стран-союзников Украины, рассказал польский сенатор Марцин Босяцкий в эфире канала "Украина 24".

"Первое — держите кулаки, чтобы Европа преодолела кризис, с которым она сейчас столкнулась, и смогла перейти от этапа регулирования кризисной ситуации к амбициозному стратегическому планированию", — сказал он.

Еще одним условием политик назвал поддержку со стороны Украины стран-союзников.

"Второе — чем больше будет влияние таких стран как Польша, Вышеградская группа, Балтийские страны в европейских структурах, тем лучше для вас. Вспомните, 10 лет назад Восточное партнерство началось со шведско-польской инициативы, которую поддержал регион, потом Германия, и только потом мы смогли убедить ЕС дать стратегическую перспективу этим шести странам, в том числе Украине, открыть для них европейский путь. Необходимо вернуть эти времена, чтобы страны могли не только на словах, и на практике, политическую поддержку европейским стремлениям Украины", — сказал он.

Третьим условием сенатор считает углубление отношений между Украиной и Польшей.

"Третье — некоторые силы внутри Украины, которые также разыгрывали националистические и исторические карты в украинско-польских отношениях, серьезно потеряли свое влияние. Это хорошо, нам еще не хватает этого с польской стороны. Мы должны состредоточиться на стратегическом сотрудничестве между нашими странами. Они являются самыми большими в регионе и имеют потенциал влиять на Запад. Нам нужно больше совместных стратегических, дипломатических, оборонных мер. Но главное условие — восстановление доверия между нашими руководителями", — сказал он.

Ранее исполнительный директор общественной организации «Европа без барьеров" Ирина Сушко заявляла, что после эпидемии коронавируса Европейский Союз может ввести дополнительные фильтры для украинцев, которые без виз будут путешествовать по странам Шенгена.