15:31, Сегодня

Россия постоянно обманывает - военный эксперт объяснил демарш США Гарри Табах назвал условие для возвращения Вашингтона в договор об открытом небе

США могут восстановить участие в договоре об открытом небе после смены власти в России.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" капитан 1 ранга ВМС США в отставке, военный эксперт Гарри Табах.

"Последствия будут обыкновенные, США выйдут из этого договора... Не думаю, что с этим российским президентом, но со следующим, надеюсь, будут идти переговоры. Но в этот раз уже не только Россия должна участвовать в этом, но и Китай", - заявил Табах.

По словам военного эксперта, соглашение об открытом небе работало, когда у США и РФ были дружеские отношения.

"А сейчас Россия просто запрещает летать там, где можно летать. Эти полеты становятся бестолковыми. Но и технологии изменились, нам уже не нужно так лететь. Сейчас космические и спутниковые технологии намного лучше. Иметь дело с тем, кто тебя постоянно обманывает, все время нарушает эти договоры - это унизительно. Если жаловаться в Совбез ООН, там они опять все заблокируют, это самое сильное российское оружие", - заявил он.

Читайте также Нет оснований для импичмента - Луценко о разговоре Зеленского с Трампом

Табах выразил уверенность, что президент Дональд Трамп выйдет из этого договора.

"НАТО будет протестовать, потому что теперь, если им нужно будет делать такие полеты, им придется самим договариваться с Россией и самим за это платить, а не делать за счет США", - добавил отставной американский военный.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Договор подписали 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности. Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Россию в нарушении данного соглашения.

Напомним, военный эксперт Гарри Табах в эфире "Украина 24" также рассказал, почему президенту США Дональду Трампу трудно договариваться с российским лидером Владимиром Путиным.