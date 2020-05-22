Трампу сложно договариваться с Путиным: эксперт объяснил причину

Конгресс США собирается запретить президенту Дональду Трампу самостоятельно выходить из международных договоров. Ситуацию прокомментировал капитан первого ранга Военно-морских сил США в отставке Гарри Табах в эфире канала "Украина 24".

"Президент отдал свое право снимать или вводить санкции против России самостоятельно, без Конгресса. Он это сделал, как только стал президентом. Поэтому ему сейчас очень сложно договариваться с Путиным о чем-то, потому что он санкции сам не может снять. И если с него еще снимут такое полномочие... Но эти законы должны пройти, это не случится в течение месяца. Но если у него заберут такое право, то зачем нам такой президент, который ничего не решает", — рассказал он.