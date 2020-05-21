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Претензии Болгарии неприемлемы — в МИД прокомментировали новый скандал Болгарский парламент потребовал не проводить территориальную реформу в Одесской области

Болгарский парламент выступил против реформы Болградского района Одесской области — по их мнению, разделение районов разделит и болгарскую общину. Ситуацию в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал замминистра иностранных дел Василий Боднар.

"Думаю, что нет никакого обострения, а есть просто заявление, которое не было до конца отработано, и, может, не поняли, в чем суть этой реформы. Всегда стоял вопрос о сохранении Болградского района как целостной территориальной единицы, в проекте реформы это сохранено. Разделение на 5 административных территориальных общин - это абсолютно нормальное дело, и создает самостоятельные общины для того, чтобы они могли сами себя обеспечить", — сказал он.

Боднар считает, что заявление болгарского парламента неправомерно.

"Что касается болгарской стороны - их идеи неприемлемы. С одной стороны болгарский парламент принимает такие заявления, с другой – продолжается обсуждение между дипломатами, наш министр общался со своей болгарской коллегой вчера. У нас нет никаких проблем, мы разъясняем все особенности данной реформы, и я уверен, что это недоразумение будет снято с повестки дня", — заявил он.

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Правительство Украины планирует провести административную реформу, которая может разделить Болградский район на несколько территориальных громад, где этнические болгары больше не будут большинством. Болгарский парламент решил, что это нарушит права болгар как нацменьшинства, и выступил с официальным протестом. В нем говорится, что власти должны срочно организовать межправительственное совещание с целью защиты прав и соблюдения административного единства болгарского меньшинства.