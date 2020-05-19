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Россия продолжает использовать свой прием — вице-премьер о переговорах по Донбассу Замглавы Трехсторонней контактной группы рассказал об инициативе Украины в переговорах и реакции России

О ходе переговоров по Донбассу в рамках Минского формата высказался вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, замглавы Трехсторонней контактной группы Алексей Резников в эфире канала "Украина 24".

"Прорыв был только в обновлении украинской делегации, и всеми это было воспринято позитивно. Мы ожидали зеркальной реакции Российской Федерации, но пока они не продемонстрировали свою готовность к интенсификации Минского процесса", — сказал он.

Резников отметил, что Россия не меняет направления своих действий.

"Россия пока продолжает одну и ту же риторику — что якобы РФ является посредником, якобы они не участники конфликта, якобы официальный Киев должен с кем-то еще вести переговоры, называя два украинских города и подразумевая квазиобразования, которые провели незаконные выборы. Однако они ошибаются, поскольку есть международная и украинская позиция – четко понятно, что стороной Минских соглашений является Россия как страна-агрессор, Украина является пострадавшей стороной, и ОБСЕ как посредник", — сказал он.

Ранее генеральный директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко рассказал, что дает Украине решение президента Зеленского по обновлению состава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на Донбассе.