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Безвиз с ЕС после карантина: эксперт рассказала, что ждет украинцев Восстановление поездок будет зависеть от ситуации с коронавирусом в Украине

После эпидемии коронавируса Европейский Союз может ввести дополнительные фильтры для украинцев, которые без виз будут путешествовать по странам Шенгена.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказала исполнительный директор общественной организации «Европа без барьеров" Ирина Сушко.

"Раньше мы пользовались безвизовым режимом в соответствии с правилами, не нарушали его грубо, поэтому у ЕС нет сегодня ни одной причины усомниться в безвизовом режиме. Но мы будем ждать, чтобы эпидемиологический критерий нашей страны был таким, чтобы не вызвать беспокойство у Европейского Союза. тогда границы будут открываться, поездки восстанавливаться", - пояснила она.

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В то же время, Сушко считает, что когда украинцам позволят пересекать границы Шенгена, появятся определенные дополнительные фильтры для проверок.

"Это может быть что-то из тех рекомендаций, которые Европейский Союз уже имплементирует для своих граждан. Это может быть что-то вроде протоколов соответствия состояния здоровья гражданина", - рассказала эксперт.

Комментируя ситуацию на пунктах пропуска Украины с Польшей, Сущко отметила, что "граждане могут воспользоваться безвизовым режимом и пользовались этим".

Напомним, ранее президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире канала "Украина 24" рассказал, когда заробитчанам можно ожидать восстановления транспортного сообщения.