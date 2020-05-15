Американский дипломат назвал главную слабость Путина в войне с Украиной
Экс-заместитель Госсекретаря США рассказал, как украинское общество показывает лживость российской пропаганды
Украинцы могут противостоять российской пропаганде, заявил американский дипломат, бывший заместитель Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид в эфире канала "Украина 24".
"Украинское общество еще со времен Помаранчевой революции наглядно показывало лживость российской пропаганды о том, что Украина может существовать только в фашистских формах", — заявил он.
Политик привел пример новой украинской идентичности и назвал ее главное преимущество.
Я был в Украине, когда Джамала выиграла "Евровидение", и ее, крымскую татарку, приветствовали в Украине как народную героиню. Это говорит о том, что новосозданная украинская идентичность очень широка, она охватывает всех украинцев. Это очень мощная платформа, на которой можно строить современный демократический нарратив.
Слабость Путина в том, что он утверждает, что украинской нации не существует, кроме как в мифологии отдельных западноукраинских националистов. Украинцы имеют возможность опровергнуть это", — заявил он.
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