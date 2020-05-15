16:09, Сегодня

Россия вернется к "звериной" политике — аналитик о планах Кремля Директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина" рассказал, какую политику ведет Россия и чем она отличается от других политических культур

Политика России по своей природе направлена на экспансию. Такое заявление сделал директор аналитических проектов "Интерньюз-Украина, главный редактор инициативы UkraineWorld Владимир Ермоленко на Форуме по безопасности, который транслировал канал "Украина 24".

"Зоополитика —это такая метафора для определения политических органов или деятелей, которые по своей природе опасны. Это не только то, что происходит в России или США, это происходит везде. Речь о некоторой романтизации насилия через массовую культуру, культовые фильмы. Это то, что мне напоминает климат поколения перед Первой мировой войной, когда в 1913-14 году молодые люди рвались на войну", — объяснил он.

Эксперт считает, что Кремль представляет собой наилучший пример так называемой зоополитики.

"В этом смысле, если посмотреть на современную Россию, Кремль, это является лучшим примером зоополитической идеологии. Я хотел бы напомнить ключевое отличие между разными культурами. Оно состоит в том, может ли та или иная политическая культура сосредоточиться на себе и своих гражданах, или она направлена на экспансию. Российская политическая культура - экспансионистская по своей природе. Путин сам ее определял как медведя, который защищает свою тайгу и в то же время расширяет свои территории. Встает вопрос: что станет с Россией, когда нужно будет заботиться о своих гражданах? Я опасаюсь, что как только Россия увидит свою неэффективность – снова начнет свои экспансии. Коронавирус может только стимулировать авторитарные режимы к новым экспансиям", — сказал он.

Ранее политический аналитик Владимир Горбач рассказал в эфире канала "Украина 24", какие темы в Берлине мог обсуждать замглавы администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак с помощниками канцлера ФРГ Ангелы Меркель.