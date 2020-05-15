12:17, Сегодня

У России есть новый коварный план по Донбассу — версия политолога Политический аналитик рассказал, какой могла быть цель визита чиновника из администрации Путина в Берлин

О том, какие темы в Берлине мог обсуждать замглавы администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак с помщниками канцлера ФРГ Ангелы Меркель, рассказал политический аналитик Владимир Горбач в эфире канала "Украина 24".

"Моя версия такая: украинская сторона выступила с определенными инициативами на площадке Минского переговорного процесса, которые состоят в том, чтобы усилить делегации. Украина усилила свою делегацию и повысила статус ее членов. Официальные лица — министры, замминистры, представители парламентских комитетов — вошли в состав рабочих групп и делегаций. А с российской стороны соответствующих действий не произошло. Я думаю, Россия хочет использовать украинскую инициативу в стиле айкидо и перевернуть в свою пользу. Они пробуют проверить грунт контактов с немцами и французами".

Эксперт рассказал, какими, по этой версии, могут быть следующие шаги России.

"Сейчас стоит ждать какой-то российской инициативы, которая удовлетворит Германию и Францию, но которая не будет такой выгодной для Украины", — считает он.

Читайте также Оживить мертвеца невозможно — депутат о Минских договоренностях

Ранее депутат Сергей Рахманин рассказал, что значит визит чиновника Путина в Германию и чем грозит выполнение Минских соглашений.