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Есть две причины — политолог о визите чиновника Путина в Берлин насчет Донбасса Политолог рассказал, почему замглавы администрации Путина летал в Германию на переговоры

Замглавы администрации президента РФ Владимира Путина Дмитрий Козак летал в Германию на переговоры. Он обсудил в столице Германии конфликт на востоке Украины с помощниками канцлера ФРГ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заранее знала о переговорах. Немецкая сторона официально пока не высказалась об этом визите. Ситуацию прокомментировал эксперт-международник Тарас Семенюк в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, что есть две причины. Первая связана с тем, что Киев пытается добавить динамики в Минский процесс. Москва чувствует, что Банковая пытается сдвинуть ситуацию с места, и Кремль пытается опередить", — сказал он.

Эксперт отметил, что вторая причина говорит не в пользу Украины.

"Хочу отметить, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль был вынужден проводить онлайн-конференцию с Меркель, а для Козака открыли воздушное пространство. Это говорит о том, что возможно, немцы больше заинтересованы в том, чтобы работать с Москвой напрямую.

Мы не знаем, о чем говорили советник Меркель и Козак. Есть вопросы, которые, возможно, не совсем совпадают с позицией Киева. Обговаривать Украину без Украины – дипломатическая пощечина со стороны Германии, она могла и отказаться от этого визита", — заявил Семенюк.

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