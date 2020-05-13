ЕС возобновляет туризм после карантина: когда начнут пускать украинцев

Сначала свободу передвижения восстановят между странами ЕС

ЕС возобновляет туризм после карантина: когда начнут пускать украинцев

Еврокомиссия 13 мая представила пакет рекомендаций государствам-членам Европейского Союза для выхода из кризиса и восстановления европейского туризма. Ограничение на поездки граждан третьих стран в ЕС будет действовать до 15 июня.

Как сообщается в сюжете "Украина 24", Еврокомиссия утвердила условия, по которым предприниматели и путешественники будут жить после открытия границ. План общий для всего Евросоюза и главный его принцип - недискриминация гражданства. То есть, если страна открывает границы, то право на въезд имеют все жители ЕС из регионов с похожей эпидемической ситуацией.

"Миллионы малых и средних предприятий, работающих в сфере размещения, ресторанов, транспорта и туристических агентств, склонны к банкротству и потере рабочих мест. Такова реальность. Им всем срочно нужно вернуться на работу и они все этого хотят. Потому что от этого зависит наша европейская экономика", - рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Терри Бретон.

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Первое, что предлагается - восстановить свободу передвижения и снять внутренний контроль на границах между странами ЕС. Для этого рекомендуется создать онлайн-карты, где будет отображаться актуальная информация об эпидситуации в том или ином регионе.

Речь идет и о санитарных мерах, которые должны быть созданы при путешествиях: уменьшение пассажиропотока, социальная дистанция в самолетах. К примеру, пассажиры не из одной семьи должны сидеть отдельно. Нельзя будет продавать еду на борту, чтобы уменьшить количество контактов. Все водители в автобусах или такси должны быть отгорожены барьерами.

Точной даты, когда все границы в ЕС откроются снова, сейчас никто не называет. Каждая страна это делает отдельно, учитывая эпидемическую ситуацию. Украинцам попасть в Европу как минимум до 15 июня будет невозможно. До этой дате действует запрет на необязательные поездки для граждан третьих стран.

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Напомним, ранее президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич расказал, как и где украинцы будут отдыхать после карантина.

Источник Украина 24 Теги Европейский Союз Европа туризм