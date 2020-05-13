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ЕС возобновляет туризм после карантина: когда начнут пускать украинцев Сначала свободу передвижения восстановят между странами ЕС

Еврокомиссия 13 мая представила пакет рекомендаций государствам-членам Европейского Союза для выхода из кризиса и восстановления европейского туризма. Ограничение на поездки граждан третьих стран в ЕС будет действовать до 15 июня.

Как сообщается в сюжете "Украина 24", Еврокомиссия утвердила условия, по которым предприниматели и путешественники будут жить после открытия границ. План общий для всего Евросоюза и главный его принцип - недискриминация гражданства. То есть, если страна открывает границы, то право на въезд имеют все жители ЕС из регионов с похожей эпидемической ситуацией.

"Миллионы малых и средних предприятий, работающих в сфере размещения, ресторанов, транспорта и туристических агентств, склонны к банкротству и потере рабочих мест. Такова реальность. Им всем срочно нужно вернуться на работу и они все этого хотят. Потому что от этого зависит наша европейская экономика", - рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Терри Бретон.

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Первое, что предлагается - восстановить свободу передвижения и снять внутренний контроль на границах между странами ЕС. Для этого рекомендуется создать онлайн-карты, где будет отображаться актуальная информация об эпидситуации в том или ином регионе.

Речь идет и о санитарных мерах, которые должны быть созданы при путешествиях: уменьшение пассажиропотока, социальная дистанция в самолетах. К примеру, пассажиры не из одной семьи должны сидеть отдельно. Нельзя будет продавать еду на борту, чтобы уменьшить количество контактов. Все водители в автобусах или такси должны быть отгорожены барьерами.

Точной даты, когда все границы в ЕС откроются снова, сейчас никто не называет. Каждая страна это делает отдельно, учитывая эпидемическую ситуацию. Украинцам попасть в Европу как минимум до 15 июня будет невозможно. До этой дате действует запрет на необязательные поездки для граждан третьих стран.

Напомним, ранее президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич расказал, как и где украинцы будут отдыхать после карантина.