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Коронавирус у детей: врачи на Западе бьют тревогу из-за новых симптомов Чаще всего симптомы наблюдали у детей дошкольного возраста

У детей, переболевших коронавирусом, врачи в США и Европе фиксируют ряд одинаковых симптомов - воспаление сосудов, сыпь и отеки конечностей. Всего зафиксировали почти две сотни случаев, трое детей уже умерли.

Об этом говорится в сюжете на канале "Украина 24".

В частности, в больницах в Нью-Йорке медики в последние две недели фиксируют у детей лихорадку, проблемы с кишечником и воспаление сосудов. Сейчас таких случаев в штате 93. Предполагают, они могут быть связаны с коронавирусом. Трое детей умерли, еще два летальных исхода с похожими симптомами в настоящее время исследуют.

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Чаще всего врачи наблюдали такие симптомы у детей дошкольного возраста. Почти половина больных переболели коронавирусом, антитела были обнаружены у 81% таких детей. Врачи говорят, что подобные симптомы похожи на токсический шок и синдром Кавасаки. У детей отекают конечности, появляется сыпь, разрушаются сосуды, а вместе с ними и сердце. Причины синдрома Кавасаки врачи до сих пор не знают. Известно лишь, что это избыточная иммунная реакция организма на возбудитель.

"Мы знаем, каким должно быть базовое лечение. Но это что-то отличное от того, что мы привыкли видеть. Процент заболеваний небольшой, но он пугает, потому что отражает тот факт, что этот вирус поражает сосудистую систему. Мы наблюдаем свертывание крови и кровоизлияние. И все это - у детей", - прокомментировал ситуацию помощник секретаря Службы здравоохранения Бретт Джироир.

Кроме Нью-Йорка подобные симптомы у восьми детей заметили врачи в штате Нью-Джерси. А в Европе медики сразу в пяти странах - Великобритании, Франции, Италии, Испании и Швейцарии - заявили о наблюдении этого синдрома. Всего это еще около сотни случаев. Сейчас врачи могут лишь фиксировать симптомы и облегчать состояние больных детей. Как синдром может быть связан с коронавирусом, только начали исследовать.

Напомним, ранее генетик Александр Коляда объяснил в эфире "Украина 24", стоит ли бояться мутаций коронавируса.