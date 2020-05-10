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"Мой ближний – мой враг": эксперт рассказал, как в мире меняется отношение друг к другу Эксперт-международник Тарас Семенюк рассказал, как заявления разных стран влияют на отношение людей к происходящему

О переменах в отношении людей и государств к событиям в мире рассказал эксперт-международник Тарас Семенюк в эфире канала "Украина 24".

"Будет сложно погасить ксенофобские настроения, они были удачно подогреты Трампом, который в свое время заявил, что во всем виноват Китай, это будет развиваться. Вспомним, что на этой неделе появилась информация от государств мира о том, что Китай не приложил усилия для борьбы с распространением коронавируса. Настроения затрагивают эмоциональную составляющую человеческой психологии, а это работа не одного дня. Истории, что кто-то виноват, будут звучать дальше и распространяться, потому что есть подоплека, это глобальная борьба сейчас - найти виноватого", — сказал он.

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Семенюк считает, что эти изменения станут причиной изменения мировых правил.

"Мы живем во время, когда парадигма отношения к своему ближнему меняется. Например, если в демократическом мире мой ближний - фактический мой товарищ, то сейчас это меняется на то, что он мой потенциальный враг, который может меня заразить, мы видим это даже в Киеве. Каждая страна будет устанавливать свои правила, кого пускать, даже если это нанесет убыток туризму", — сказал он.

Ранее председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак заявил в эфире "Украина 24", что пандемия угрожает изменить политический расклад во многих странах.