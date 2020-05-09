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Беларусь отказалась проводить "Бессмертный полк": эксперт дал объяснение Белорусские власти в последние годы неохотно участвовали в акции

Беларусь в День Победы отказалась от участия в российской акции "Бессмертный полк" под предлогом эпидемии коронавируса. Президент Беларуси Александр Лукашенко понимает, что РФ может использовать пропагандистскую акцию против него.

Об этом рассказал в эфире "Украина 24" эксперт по вопросам международных отношений Андрей Дацюк.

"Беларусь отказалась от акции "Бессмертный полк" под предлогом коронавируса, но белорусская власть вообще несколько последних лет неохотно относится к этой акции. У них есть альтернативная акция – "Беларусь помнит". Отказ от этой акции существенно не повлияет на отношения России и Беларуси", - отметил Дацюк.

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По словам эксперта, президент Беларуси Александр Лукашенко прекрасно понимает, что Россия хочет превратить Беларусь в субъект федерации.

"Эти пропагандистские шаги России связаны с определенными моментами дискредитации самого Лукашенко. Я бы не сказал, что у Беларуси и Лукашенко прекрасные отношения с Путиным. Лукашенко понимает имперские амбиции Кремля", - заявил он.

Как известно, "Бессмертный полк" - акция, которая ежегодно проводится в РФ. Россияне по всей стране выходят на массовые шествия с портретами своих родственников - участников Второй мировой войны. В прошлые годы в акции участвовал лично президент России Владимир Путин.

Напомним, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко пригласил на парад 9 мая в Минск президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский в эфире "Украина 24" рассказал, почему Зеленский не должен ехать в Беларусь на День Победы.