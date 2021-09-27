22:56, Вчера

"Путин вставил нож в спину Меркель": Ляшко об итогах выборов в Германии Меркель решила, что она может "договориться с дьяволом", отметил украинский политик

В Германии правящий блок ХДС/ХСС потерпел неудачу на выборах, поскольку канцлер Ангела Меркель решила договориться с президентом России Владимиром Путиным о запуске российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Есть много причин, почему партия Меркель проиграла на выборах. Но я уверен, что одна из причин - соглашение с Путиным. Меркель решила, что она может договориться с дьяволом. Они договорились о "Северном потоке-2". И им это бумерангом вернулось", - пояснил лидер Радикальной партии.

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Ляшко считает, что Россия напрямую вмешивалась в немецкие выборы и использовала газ как оружие.

"Когда нам в Украину Россия "парит" бесплатный газ, электричество... Германия уже получила от России бесплатный газ - закончилось это поражением партии Меркель. Потому что Россия прекратила поставки газа, прикрутила краник, и цены в Германии перед выборами пошли вверх. Представляете - получить немцу квитанцию, где на 300 евро больше цена на газ? Конечно, он будет голосовать за того, кто обещает снижение цен. Выборы в Германии показали, что Россия использует энергоресурсы как оружие, как способ воздействия. Российский шантаж. Друг Меркель Путин делал это специально, и вставил нож в спину Меркель", - подчеркнул политик.

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На парламентских выборах в ФРГ победу с небольшим перевесом одержала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она набрала 25,7% голосов, сообщает DW со ссылкой на официальные предварительные результаты голосования.

Ближайший соперник СДПГ - блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - заручился поддержкой 24,1% избирателей. Партия "Союз-90/Зеленые" получила 14,8% голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) - 11,5%, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал в эфире телеканала "Украина 24", какие варианты коалиции могут сложиться в Бундестаге после выборов. Он отметил, что Меркель может остаться канцлером на некоторое время, пока любая коалиция не будет сформирована.