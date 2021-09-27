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В Германии раскупили плюшевую Меркель Канцлеру Германии пообещали подарить игрушку на специальной церемонии

В Германии продали всю партию плюшевых мишек, которые напоминают Ангелу Меркель. Игрушку изготовили по случаю завершения 16-летней каденции канцлера, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Мишек всего 500. Сама Ангела Меркель получит своего на церемонии позже, сказал владелец компании-разработчика. Высота мишки — 38 см, на нижней части лапы вышито число 16. Оно напоминает о том, сколько времени "железная фрау" провела в должности.

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У плюшевого мишки белокурый парик, бисерное ожерелье в цветах немецкого флага, а лапы он держит фирменно, как это делает Меркель. Стоимость мишки — 189 евро.

Напомним очередные парламентские выборы прошли 26 сентября 2021 года с 08:00 до 18:00 по местному времени. Их результаты опубликовали в ночь на 27 сентября. Как известно, после выборов канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, какие варианты коалиции могут сложиться в Бундестаге после выборов. Он отметил, что Меркель может остаться канцлером на некоторое время, пока любая коалиция не будет сформирована.