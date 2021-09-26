23:31, Вчера

Меркель поняла, что Путин ей врет — Климкин Павел Климкин рассказал, как Ангела Меркель относится к "Северному потоку-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет работать на Россию, заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Меркель не является фанатом "Северного потока-2". У нее много планов, есть много спекуляций, но она точно не станет работать на российские компании. В этом я абсолютно уверен. И плюс для нее это очень эмоциональная история, она действительно вложилась в то, чтобы помогать нам в украинско-российской войне, и поняла, что Путин ей врал, причем врал в глаза о присутствии российских войск, врал про Крым. Кроме того, известно, что Меркель для себя не концентрирует внимание на деньгах, она создала себе репутацию, и я считаю, что эта репутация – то, что у нее есть", — сказал он.

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Напомним, выборы в немецкий Бундестаг прошли 26 сентября. После выборов канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Ранее Климкин предположил, какие варианты коалиции могут сложиться в Германии после выборов — экс-министр назвал три варианта. Кроме того, он рассказал: "В Германии тоже бардак, в Берлине на некоторых участках бюллетеней не хватило, не успели подвезти, чего-то не посчитали".