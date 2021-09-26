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Меркель действовала уникальным способом — дипломат Андрей Веселовский сомневается, что новые немецкие политики смогут действовать как нынешний канцлер

Влияние Ангелы Меркель будет еще долго чувствоваться после ее ухода с поста канцлера Германии. Об этом в специальном эфире на телеканале "Украина 24" рассказал украинский дипломат Андрей Веселовский.

"Думаю, что все то, что заложила Меркель, еще не один месяц, а может, и не один год будет определять ситуацию в Европейском Союзе в целом. Она действовала уникальным способом: и как газ, и как тормоз, и как бампер одновременно. Когда нужно было что-то подтолкнуть в Евросоюзе, Германия была первой. Вспомним ситуацию с Грецией, которая была в дефолте, и фактически Германия вынудила расплатиться с ней, — она действовала как бампер. Когда нужно было срочно принимать решения по поводу мигрантов – она нажимала на газ. Это уникальная способность политика – быть одновременно ускорителем и тормозом. Непохоже, что нынешние немецкие политики смогут использовать эти инструменты", — сказал он.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг прошли 26 сентября. После этого канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал, как после немецких выборов изменятся отношения страны с Россией. "Прокремлевское политическое звено германской политики будет ослаблено... Россия в данной ситуации выглядит как пассивное звено, она будет вынуждена принять то, что состоялось. Для Путина Германия в пропагандистском пространстве стает все менее значимой, мы идем своим путем, который ведет нас в Китай и Северную Корею, мало ли что там в Германии происходит. Мне кажется, что германские выборы принесут неприятные сюрпризы для Путина. Там заканчивается эпоха путиномании", — сказал он.