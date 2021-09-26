20:06, Сегодня

Российский политолог: В Германии заканчивается эпоха путиномании Дмитрий Орешкин рассказал, чьей победы на выборах в Германии хочет Россия

Чьей победы на выборах в Германии хочет Россия, рассказал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Вряд ли продолжатся отношения Путина и Меркель. Конечно, российско-европейские отношения будут сильно зависеть от главного государства, а это, как ни крути, Германия. Думаю, что в Кремле были бы больше всего рады победе "Альтернативы для Германии", это самая пропутинская партия, откровенно пропутинская. И меньше всего были бы рады победе зеленых, потому что это очевидная угроза для "Северного потока-2", да и вообще для России как основного источника углеводородов для Европы. Что касается более крупных и влиятельных партий, то будет решаться проблема между социал-демократами и правоцентристами, партией Меркель", — сказал он.

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По мнению политолога, Владимира Путина ждут неприятные сюрпризы.

"В любом случае Россия не смогла никаким образом всерьез повлиять на электоральную процедуру. Немцы выстроили систему защиты, не удалось разыграть американский сценарий, как-то увеличить внутреннюю напряженность. Прокремлевское политическое звено германской политики будет ослаблено. В то же время нет оснований ожидать, что Германия займет более жесткую позицию по отношению к России, если вдруг существенно не усилят свое представительство зеленые. А социал-демократы, как и христианские демократы вряд ли готовы к серьезному ужесточению отношений с Россией. Россия в данной ситуации выглядит как пассивное звено, она будет вынуждена принять то, что состоялось. Для Путина Германия в пропагандистском пространстве все менее значима, мы идем своим путем, который ведет нас в Китай и Северную Корею, мало ли что там в Германии происходит. Мне кажется, что германские выборы принесут неприятные сюрпризы для Путина. Там заканчивается эпоха путиномании", — сказал он.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг прошли 26 сентября. После этого канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Ранее российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин рассказал, каким будет немецкое правительство после выборов. "Представить себе победу зеленых так, чтобы они могли полностью сформировать правительство, невозможно. Но это не должно останавливать усилия со стороны заинтересованных стран, чтобы влиять на вопрос ("Северного потока-2" — ред.), потому что все-таки учитывать позицию партнеров будут, не все так однозначно складывается", — сказал он.