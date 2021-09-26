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Выборы в Германии: известны первые результаты экзитполов Журналист рассказал, кто лидирует на выборах в немецкий Бундестаг

Стали известны первые результаты экзитполов — об этом рассказал в специальном эфире телеканала "Украина 24" обозреватель Deutsche Welle Максим Драбок.

"Результаты экзитполов были обнародованы сразу после закрытия участков, по местному времени в 6 вечера. Результаты самые интригующие, какие только могли быть на этих выборах. Итак. Два лидера – социал-демократы и христианские демократы – набрали по 25% голосов. То есть кто победил, по данным результатов экзитполов - неизвестно. На третьем месте зеленые с результатом 15%, что тоже довольно неожиданно, потому что в мае-июне они даже были лидерами, пророчили, что может быть впервые в Германии зеленый канцлер. Потом следуют, по 11%, "Альтернатива для Германии" и свободные демократы, и вроде бы тоже проходят в парламент, 5% у партии левых. Остальные набрали 8% голосов", — сказал он.

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Журналист отметил, что Ангела Меркель останется на посту, возможно, на несколько месяцев.

"Напомню, что это только предварительные неофициальные результаты. Это не означает, что с завтрашнего дня Меркель не будет канцлером. Она будет канцлером, скорее всего, еще несколько месяцев. Пока не сформируется новая коалиция, она может быть канцлером даже до следующего года. Эти выборы еще особенные из-за голосования по почте. По разным оценкам, по результатам экзитполов, 40% немцев голосовали по почте. Следует отметить, что по состоянию на пятницу 30-40% немцев не знали за кого голосовать, все решалось фактически сегодня", — сказал он.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг прошли 26 сентября. После этого канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Ранее российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин рассказал, каким будет немецкое правительство после выборов. "Представить себе победу зеленых так, чтобы они могли полностью сформировать правительство, невозможно. Но это не должно останавливать усилия со стороны заинтересованных стран, чтобы влиять на вопрос ("Северного потока-2" — ред.), потому что все-таки учитывать позицию партнеров будут, не все так однозначно складывается", — сказал он.