19:06, Сегодня

Нужно продолжать усилия по остановке "Северного потока-2" — Фейгин Российский юрист рассказал, как может сложиться ситуация в немецком правительстве

Нельзя прекращать усилия по остановке работы российского газопровода "Северный поток-2", заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" российский политический и общественный деятель, юрист Марк Фейгин, комментируя выборы в Германии.

"Социология и последние годы показывают, что это всегда коалиция одних и тех же партий в разном соотношении. Даже если представить, что зеленые войдут в эту коалицию, то у них не будет контрольного пакета для того, чтобы остановить "Северный поток", хотя участие зеленых может каким-то образом изменить эту стратегию, позицию того же Армина Лашета и отчасти Шольца. Шольц вообще занимает сдержанную позицию. Но надо не забывать, какие крепкие связи между Москвой и немецкими социал-демократами существуют долгие годы, еще с советских лет", — сказал он.

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По словам Фейгина, Россия приложила руку к снижению рейтинга Партии зеленых в Германии.

"Представить себе победу зеленых так, чтобы они могли полностью сформировать правительство, невозможно. Но это не должно останавливать усилия со стороны заинтересованных стран, чтобы влиять на этот вопрос, потому что все-таки учитывать позицию партнеров будут, не все так однозначно складывается. Другое дело, что Москва, я вам могу точно сказать, прямо работала против Анналены Бербок, понижение рейтинга Партии зеленых – заслуга Москвы и ее прокси в Германии", — сказал он.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг состоятся 26 сентября. После этого канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Ранее журналист Иван Яковина заявил, что от результатов выборов в Германии зависит, что будет происходить с Украиной и Россией.

"Если новый канцлер, не дай Бог, будет пророссийским, то Украину ждут большие проблемы и неприятности. Если он будет проевропейской, проамериканской направленности, то проблемы будут уже у Путина. Это было бы существенно лучше для нас", — сказал он.