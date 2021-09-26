15:44, Сегодня

Россияне будут ждать повода для начала восстания против Путина — журналист Иван Яковина рассказал о последствиях фальсификаций на выборах в Госдуму

Москва на пороге восстания из-за кражи голосов на выборах в Госдуму — об этом заявил в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист Иван Яковина.

"Хочу рассказать, к чему приведет голосование, выборами это не назовешь, в Госдуму России. В эти выборы сильно вложился городской средний класс. Он сделал все возможное, чтобы победить благодаря "умному голосованию" Навального, но Владимир Путин победу у людей украл прямо у них на глазах. Ложились они спать с победой оппозиции в Москве, а когда проснулись - власти нарисовали победу "Единой России". У либералов отобрали не просто выборы, но и иллюзию того, что Россия хотя бы отчасти является нормальной страной, где есть возможность поменять власть без применения насилия. Людей это очень бесит, их действительно ограбили средь бела дня, и вернуть свое без восстания у них не получится, не осталось мирных методов. Осознание этого факта вызывает сложную гамму эмоций у московского городского среднего класса", — сказал он.

Читайте также: "Госдума – сброд больных и нищих": Гордон подвел итоги выборов в России

Яковина сравнил ситуацию в российской столице с ситуацией в Украине перед вторым Майданом.

"И тут есть повод для осторожного оптимизма. Пройдя через точку абсолютной боли и отчаяния, московский городской средний класс психологически начинает себя отрывать от режима Путина. Это обстоятельство создает в Москве странную политическую реальность, она становится похожа на ту, которая сложилась в Киеве за 1-2 года до второго Майдана. Открытый грабеж голосов лишил Путина легитимности, как когда-то открытый грабеж экономических ресурсов лишил легитимности Виктора Януковича. Люди будут копить свою ненависть и ждать повода для начала восстания против Путина. Возможно, что-то интересное начнется к президентским выборам 2024 года, которые, очевидно, тоже будут полностью сфальсифицированы. Возможно, это начнется и раньше, потому что Путин и сам ненавидит московских либералов и будет их провоцировать на что-то нехорошее", — сказал он.

Напомним, в России 17-19 сентября состоялись выборы в парламент. Партия власти "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму. Они набрали 49,82% голосов, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%.

Бывший советник президента России Владимира Путина по экономике Андрей Илларионов считает, что непризнание выборов в Госдуму РФ может отразиться и на выборах президента РФ в 2024 году. Илларионов также полагает, что судьба путинской России может стать похожей на судьбу Афганистана, где власть захватило радикальное движение "Талибан". Эксперт отметил, что Афганистан может получать гуманитарную помощь от других стран, однако власть талибов на сегодня в мире ни одной страной не признана.