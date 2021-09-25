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"Интрига сохраняется до конца": эксперт дал прогноз насчет выборов в Германии Максим Драбок рассказал, какой результат выборов в Бундестаг устроит Украину

На выборах в Германии, которые состоятся в воскресенье, 26 сентября, интрига будет сохраняться до последнего момента. Соратник Ангелы Меркель Армин Лашет и социал-демократ Олаф Шольц имеют примерно равные шансы, чтобы занять пост канцлера Германии. Для Украины важное значение будет иметь результат, который покажет партия "зеленых", выступающая за санкции против России.

Об этом рассказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" обозреватель Deutsche Welle Максим Драбок.

"По самым свежим опросам, у Лашета приблизительно 25%, а у главных конкурентов, у Шольца - 26%. По другим соцопросам, примерный вариант 20% на 23%, это в границах статистической погрешности, то есть кто победит, окончательно неизвестно. Вторая интрига этих выборов – что впервые за свою историю немецкие "зеленые" выдвинули своего канцлера, это Анналена Бербок. В мае и июне она даже была лидером, у нее было 26%, но за считанные месяцы из-за черного пиара, ее собственных ошибок рейтинг существенно снизился, и сейчас это примерно 17%. Так же Лашет и Шольц – то один впереди, то другой, такие себе американские горки впервые на немецких выборах. Интрига сохраняется до конца. Кроме того, 30% немцев еще не определились и сделают свой выбор в воскресенье, 26 сентября", - сказал эксперт.

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Как отметил Драбок, успех немецких "зеленых" станет для Украины лучшим вариантом:

"Не нужно их списывать со счетов, так как будет коалиция. Скорее всего, Бербок не победит, соответственно, она не будет канцлером, но она может войти в коалицию. Традиционно в Германии коалиция формировалась из двух партий, теоретически эксперты говорят, что Бербок может стать министром иностранных дел, и это было бы хорошо для Украины, потому что она четко высказывается против "Северного потока-2" и выступает за санкции против России. Скорее всего, победит Шольц, но не стоит посыпать голову пеплом, потому что он не классический социал-демократ времен Шредера. Скорее всего, Шольц будет больше продолжать политику Меркель, чем ее однопартиец Лашет. Он выступает за суверенитет Украины и против аннексии Крыма, но вместе с тем поддерживает "Северный поток-2".

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг состоятся 26 сентября. После этого канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Ранее журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что от результатов выборов в Германии зависит, что будет происходить с Украиной и Россией.

"Если новый канцлер, не дай Бог, будет пророссийским, то Украину ждут большие проблемы и неприятности. Если он будет проевропейской, проамериканской направленности, то проблемы будут уже у Путина. Это было бы существенно лучше для нас", — сказал он.