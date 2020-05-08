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Путин застрял в машине времени - экс-президент Латвии Вике-Фрейберга считает, что Путин так и не повзрослел с советских времен

Президент России Владимир Путин в своем отношении ко Дню Победы над нацизмом "застрял в машине времени".

Такое мнение высказала в эфире "Украина 24" экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

"Мы должны понять, что мы отмечаем 9 мая. Сталину нужно было подписать отдельный, особый договор о капитуляции немецких войск, чтобы позже использовать это в целях пропаганды, как основание для ложных утверждений, что россияне достигли этого сами, без постороннего участия", - отметила Вике-Фрейберга.

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Она призвала изучать историю, чтобы "объективные нарративы заменили предвзятые, узкие, шовинистические, империалистические нарративы, которые так любит президент Путин".

"Он застрял в машине времени. Он признается сам, что воспитывался на пропагандистских фильмах о советском героизме. Я боюсь, что он так и не повзрослел с тех пор в плане понимания того, что такое демократическая система и что такое равноправие наций", - добавила она.

Ранее историк Кирилл Галушко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о том, как по-разному воспринимают годовщину победы во Второй мировой войне в России и Европе.