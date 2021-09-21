23:09, Вчера

"Госдума – сброд больных и нищих": Гордон подвел итоги выборов в России Журналист также оценил "новые лица" в Госдуме РФ

По итогам выборов в Госдуму России президент РФ Владимир Путин сохранил контроль над ней. Все пять политсил, которые прошли в российский парламент, полностью подчиняются Кремлю.

Об этом заявил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" журналист Дмитрий Гордон.

"Вы сказали, что партия Путина "Единая Россия" набрала 50% голосов. Нет, Путин набрал 100% голосов. Это были абсолютно контролируемые выборы. Там была разыграна шахматная партия, нехитрая, кстати, без загогулинок. Прошли пять сил – какая разница? Это все одна сила. Это абсолютный контроль над Госдумой России и это уже не интересно, если честно. Это даже не хочется анализировать, здесь нет интриги. Интрига разве что знаете в чем? Навальный призывал в рамках "Умного голосования" в пику "Единой России" голосовать за коммунистов. А какая разница - коммунисты тоже ворье и негодяи, как и "Единая Россия", - заявил журналист.

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Комментируя "новые лица" в Госдуме РФ, Гордон отметил:

"Стоит обратить внимание на пришедшего в большую политику Прилепина – воинственного антиукраинца, человека, который воевал на Донбассе, очень талантливого писателя, но врага Украины. Эти люди – такие, как Прилепин, как Гиркин – могут скоро занять лидирующие позиции в российском обществе. Это такие воинственные русофилы. Украину очень не любят".

Также он прокомментировал успех на российских выборах переселенца из Украины, телеведущего Анатолия Вассермана:

"Очень талантливый человек, чистый негодяй, который такое говорит об Украине, что просто заворачиваются уши. Нехорошо с такой умной фамилией Вассерман говорить такую ересь, которую он несет по отношению к моей стране… Поэтому опять Госдума – сброд больных и нищих, условно говоря. Люди, которые будут истово поддерживать Путина, и делать все, что он скажет".

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Напомним, выборы в Госдуму России проходили в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Согласно предварительным данным российского Центризбиркома, по итогам выборов "Единая Россия" получает 324 депутатских мандата из 450, КПРФ - 57, "Справедливая Россия" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. В прошлом созыве у "Единой России" было больше мандатов - 343.

Российский политический аналитик Ольга Курносова в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в РФ на выборах в Госдуму власть активно использовала админресурс, сгоняя на голосование бюджетников, студентов, военных и правоохранителей.

"Совершенно беспрецедентное голосование бюджетников, которых просто гнали палками... Стояли очереди на всех участках, особенно на тех, куда приписаны сотрудники правоохранительных органов, военные, МЧС-ники, студенты, которых тоже гнали, прямо там отмечали. Партия власти пытается максимально мобилизовать свой электорат", - говорит аналитик.