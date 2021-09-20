23:31, Вчера

Выборы в Госдуму: режим Путина становится похожим на "Талибан" - Илларионов Эксперт считает, что в мире власть Путина могут признать нелегитимной

Выборы президента в России могут не признать, если международное сообщество не признает выборы в Государственную думу РФ. Об этом в программе "Время Голованова" в эфире на телеканале "Украина 24" сообщил бывший советник президента России Владимира Путина по экономике Андрей Илларионов.

Нелегитимность режима в РФ может стать юридическим фактом, считает эксперт. Предпосылкой этому будет непризнание в ракурсе международного права выборы в Госдуму, которые проходили с 17 по 19 сентября.

"Европарламент и Еврокомиссия сделали заявление накануне "спецоперации "Выборы в России" о том, что непризнание этой "спецоперации" не только отдельными европейскими государствами, но и в целом европейским сообществом, произойдет. Начали говорить публично о том, что результаты "спецоперации" могут быть не признаны на уровне не только отдельных государств, но и на уровне международных организаций, таких как Евросоюз", — отметил Илларионов.

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Он также поделился мнением, что непризнание выборов в Госдуму РФ может отразиться и на выборах президента РФ в 2024 году.

"Последствия приведут к тому, что если сегодня результаты этой "спецоперации" не будут признаны, то естественным результатом будет то, что следующая "спецоперация" под названием "Выборы президента России" может быть не признана также, не только отдельными государствами, но и международным сообществом, в том числе и, например, более высокими организациями. Тогда нелегитимность политического режима в России с элементами тоталитаризма становится уже не просто оценочными суждениями тех или иных наблюдателей, аналитиков и экспертов, но и становится юридическим фактом в международном праве", - сообщил эксперт.

Илларионов также полагает, что судьба путинской России может стать похожей на судьбу Афганистана, где власть захватило радикальное движение "Талибан". Эксперт отметил, что Афганистан может получать гуманитарную помощь от других стан, однако власть талибов на сегодня в мире ни одной страной не признана.

"15 августа пал Кабул, и власть в Афганистане захватили талибы. Это правительство, новое правительство, пока, насколько мне известно, не признано в мире. Ни одним государством не признано. Официального признания этого правительства нет. А у международного права есть такая особенность: власть в той или иной стране считается действующей только в том случае, если признают другие государства. Юридического признания с точки зрения международного права нет. Вот сейчас правительство в Кабуле действительно контролируется талибами. У них есть оружие, они контролируют большую часть территории страны. Ну вот, российский политический режим окажется наряду с "Талибаном". Он (режим в РФ – ред.) контролирует территорию страны, в его распоряжении находится оружие, он контролирует СМИ и даже водит "спецоперацию" под названием "Выборы", но с юридической точки зрения он находится на одном уровне с "Талибаном", — сообщил Андрей Илларионов.

Тем временем пресс-служба Госдепартамента США опубликовала заявление, в котором указывается, что выборы в Госдуму РФ "состоялись в условиях, которые не способствуют свободному и честному проведению". "Использование российским правительством законов относительно "экстремистских организаций", "иностранных агентов" и "нежелательных организаций" серьезно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права", — говорится в сообщении.

Напомним, в РФ партия власти "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в этой стране после обработки 75% протоколов — они набирают почти 50%, на втором месте — коммунисты с почти 20%, и замыкает тройку Либерально-демократическая партия Владимира Жириновского. Эти результаты прокомментировал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Сергей Гайдай. "Это говорит о том, что настоящих выборов в России нет, и поэтому рисуют тот результат, который казался бы реальным. Коммунисты действительно имеют популярность, поэтому они и заняли (второе место — ред.). Они контролируемы, опасности не представляют, поэтому и видим... Там интересно третье место — Жириновский. Он такой же. Вот вам спектр обвинения мировой общественности, что у вас нет оппозиции, снимается, хотя мы понимаем, что это за оппозиция", — сказал он.