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Стрельба в Перми: количество жертв увеличилось, подробности В результате нападения на университет погибли восемь человек

До восьми человек возросло число погибших пермского стрелка. Еще 29 человек ранены, говорят в следственном комитете России, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Стрельба в университете российского города Пермь произошла утром 20 сентября. Очевидцы рассказывают, что часть студентов и преподавателей заперлись в аудиториях, а другие выпрыгивали из окон и бежали.

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Стрелка уже задержали, он ранен. Его имя Тимур Бекмансуров. Ему 18 лет. В соцсети Тимур написал, что нападение планировал давно и даже откладывал деньги на оружие.

Напомним, это не первый подобный случай в России. 11 мая вооруженный молодой человек ворвался в школу в Казани и открыл стрельбу. В результате погибли по меньшей мере 10 человек. Также сообщалось, что в больницу доставлен 21 человек, в том числе 18 детей, шесть из которых попали в реанимацию.

Нападающего задержали, им оказался 19-летний местный житель Ильназ Галявиев. Незадолго до преступления молодой человек написал в социальных сетях: "Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь".