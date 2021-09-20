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Выборов в России нет — политтехнолог о предварительных результатах Сергей Гайдай объяснил второе место коммунистов

Партия власти "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в этой стране после обработки 75% протоколов — они набирают почти 50%, на втором месте — коммунисты с почти 20%, и замыкает тройку Либерально-демократическая партия Владимира Жириновского.

Эти результаты прокомментировал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Сергей Гайдай.

"Это говорит о том, что настоящих выборов в России нет, и поэтому рисуют тот результат, который казался бы реальным. Коммунисты действительно имеют популярность, поэтому они и заняли (второе место — ред.). Они контролируемы, опасности не представляют, поэтому и видим... Там интересно третье место — Жириновский. Он такой же. Вот вам спектр обвинения мировой общественности, что у вас нет оппозиции, снимается, хотя мы понимаем, что это за оппозиция", — сказал он.

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Напомним, в России 17-19 сентября состоялись выборы в парламент. Также на выборах голосовали примерно 150 тысяч жителей неподконтрольной части украинского Донбасса. Это самое большое количество волеизъявлений среди зарубежных избирателей, сообщили в федеральном Совете по правам человека. По словам ее представителя, Кирилла Вышинского, по состоянию на вечер воскресенья для избирателей из Донбасса организовали 1400 рейсов на участки в России.