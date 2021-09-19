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"У Путина все пошло кувырком": журналист о возможной болезни президента России Как отметил Иван Яковина, "живого Путина в России давно никто не видел"

Президент России Владимир Путин мог заболеть новым штаммом коронавируса "Дельта", его прячут от людей в больничной палате, чтобы не повредить имиджу "сильного лидера".

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина, комментируя информацию о самоизоляции Путина из-за случаев COVID-19 в его окружении.

Как отметил журналист, Путин понимает, что его популярность очень низка, и в 2024 году за него на выборах президента "по своей воле голосовать никто не будет".

"Ему бы, конечно, в идеале пустить на трон какого-то наследника, но главный его преемник, человек, которого все называли преемником, министр МЧС Евгений Зиничев недавно погиб в Сибири при невыясненных обстоятельствах. И эта смерть случилась в тот самый момент, когда сам Путин был с Шойгу в Сибири, осуществляли какие-то злые шаманские ритуалы, как они это любят. После этих ритуалов у Путина все кувырком пошло. Потенциальный преемник погиб, главный пропагандист Дмитрий Киселев попал в больницу с коронавирусом. Кроме того, умерла довольно молодая Наталья Репникова, которая в марте этого года отправила в тюрьму Алексея Навального. Судье этой в момент смерти было всего лишь 50 лет. Прошло еще несколько дней, сам Путин заболел коронавирусом "Дельта", - сказал Яковина.

Международник отметил, что президент РФ, по официальной версии, всего лишь сидит на самоизоляции, поскольку привился "Спутником".

"Но поскольку в его окружении заболели десятки людей, самого его уже не показывают даже по телевизору. Скорее всего, он тоже болеет", - заявил журналист.

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Яковина также напомнил, что Путин из-за самоизоляции голосовал на выборах в Госдуму не лично на участке, а через компьютер удаленно.

"Людям даже показали, как проходило это якобы "голосование", но в реальности это оказался фейк, потому что люди заметили, что в момент голосования на часах Путина была совсем другая дата – не 17 сентября, а 10-е. То есть это видео записывалось за неделю до того, как прошло голосование. Кроме того, на якобы утреннем ролике часы Путина показывали 15:24. В общем куда-то Путина подевали. Не показывают его настоящего, свежего. Судя по всему, людям показывают так называемые "консервы" – это заранее записанные ролики, которые хранят и выпускают в тот момент, когда Путину надо куда-то исчезнуть", - объяснил он.

По словам Яковины, "живого Путина, а не "консервы" с ним давно никто не видел в России".

"Официально с ним все в порядке, но свежего его не показывают, есть только какие-то старые записи. И это проходит не в межсезонье, а прямо посреди выборов в парламент, когда самое горячее политическое время. Явно у Путина что-то пошло не так. Я уверен процентов на 90, что он на самом деле болеет коронавирусом, лежит сейчас в палате на постельном режиме, его лечат, но показать в таком виде людям, конечно, не могут, поскольку переживают за его имидж якобы сильного лидера", - добавил он.

Напомним, пресс-служба президента России 14 сентября сообщила, что Владимир Путин будет "в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции" в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении.

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Ранее журналист Иван Яковина в эфире телеканала "Украина 24" предположил, что президент России Владимир Путин вскоре может уйти с поста из-за проблем со здоровьем.

Комментируя публикации российских СМИ, согласно которым под Москвой для Путина строят огромный оздоровительный комплекс, Яковина заявил:

"Скорее всего, учитывая масштабы строительства, проблемы эти (со здоровьем - ред.) большие. Я думаю, будет у нас возможность в следующем году спекулировать, предполагать, что, возможно, Путин уйдет на отдых в силу естественных причин, а не из-за какого-то заговора или добровольного отречения от власти".