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"Путин будет много мухлевать": журналист о выборах в Госдуму России Настоящими выборами это назвать нельзя, считает Иван Яковина

Голосование на выборах в Государственную Думу России сопровождалось фальсификациями в гигантских масштабах, российская власть решила "нарисовать" себе 55% вместо 15%.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"В пятницу в России началось трехдневное голосование. Настоящими выборами это назвать нельзя. Там африканский или даже белорусский масштаб фальсификаций. Сам формат этого голосования – три дня без наблюдателей – сделан лишь с одной целью: проводить махинации. С первых же часов стал ясно, что мухлевать Путин и его соратники собираются много и вдохновенно. К некоторым участкам в первый же день привезли огромные очереди из бюджетников и силовиков, которых силой как скот заставили голосовать. Предполагалось, что все они проголосуют за "Единую Россию", но в реальности этого не случилось. По моим данным, в Сибири и на Дальнем Востоке лишь 20% проголосовали за "Единую Россию". И это среди бюджетников, которые всегда считались электоральным оплотом Путина", - рассказал журналист.

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По его словам, из-за этого "уже на второй день в России начались просто адские, доселе невиданные фальсификации".

"Наблюдатели увидели все – карусели, фальшивые списки голосующих, мошенничество при надомном голосовании. Все это делается одновременно и в гигантских масштабах. То, что происходит в России третий день, даже по местным стандартам это какая-то адская вакханалия фальсификаций. Такого даже там не было никогда. Власть решила не стесняться, и при популярности в 15% нарисовала себе все 55%", - отметил Яковина.

Международник спрогнозировал, что россиянам придется выходить на акции протеста "после того, как эти выборы полностью украдут".

"Я надеюсь, акции протеста будут, поскольку уже сейчас понятно, что итоги голосования практически полностью украдены. С легитимностью у новой Госдумы будут очень большие проблемы", - подчеркнул он.

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Напомним, выборы в Госдуму России проходят в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Российская политический аналитик Ольга Курносова в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что в РФ на выборах в Госдуму власть активно использует админресурс, сгоняя на голосование бюджетников, студентов, военных и правоохранителей.

"Совершенно беспрецедентное голосование бюджетников, которых просто гнали палками. С 8 примерно до 10-11 стояли очереди на всех участках, особенно на тех, куда приписаны сотрудники правоохранительных органов, военные, МЧС-ники, студенты, которых тоже гнали, прямо там отмечали. Партия власти пытается максимально мобилизовать свой электорат. Посмотрим, чем ответит оппозиция", - говорит аналитик.

Большинство украинцев убеждены, что мировое сообщество не признает выборы в Госдуму России из-за того, что в голосовании примут участие жители оккупированных украинских территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus Research.