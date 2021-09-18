14:05, Сегодня

"Возможна новая мировая война": журналист об оборонном союзе Австралии, Британии и США Новый альянс может столкнуться с Китаем в ближайшие годы, считает Иван Яковина

Создание оборонного союза Австралии, Великобритании и США AUKUS может повлечь за собой третью мировую войну, поскольку Китай расценил действия Запада как прямую угрозу себе.

Об этом заявил в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"О появлении союза лидеры стран-участниц Джо Байден, Борис Джонсон и Скотт Моррисон объявили в четверг по видеосвязи. То, что произошло, можно назвать появлением на свет глобального всемирного англо-саксонского военного альянса. Думаю, он будет чем-то вроде НАТО, только еще более тесным. Фактически эти три страны объявили, что будут единым фронтом противостоять угрозам со стороны диктаторских и авторитарных режимов, которые быстро набирают силу в XXI веке", - отметил он.

Читайте также: Байден, поддерживая Путина, делает подарок Китаю - журналист

Журналист напомнил, что первым шагом нового альянса стало усиление австралийского, самого слабого из трех, военного морского флота:

"Австралийский подводный флот будет построен в Аделаиде, и ожидается, что он станет не слабее китайского. И это самое главное – хотя никто из выступавших ни разу не упомянул в своих речах Китай, все в мире поняли, против кого они собираются дружить. Это поняли и сами китайцы, объявив, что англосаксы собираются вернуть мир во времена холодной войны, сделав из Китая новую "империю зла" вместо СССР. По мнению Пекина, передача Австралии технологий для создания атомного подводного флота – это "в высшей степени безответственное решение", хотя сами китайцы получили такие технологии от Советского Союза. Раньше Австралия не воспринималась как мощная военная держава. В англоязычной китайской прессе пишут, что Австралия сама себя сделала врагом Китая, для австралийцев это может плохо кончиться, поскольку Китай главный торговый партнер этой страны".

Яковина процитировал одну из китайских газет, где написали, что "таким образом, именно австралийские солдаты и моряки станут первыми, кто погибнет в боях за Южно-Китайское море".

"Тут надо помнить, что Пекин в одностороннем порядке объявил Южно-Китайское море полностью своим, фактически аннексировав его. Это гигантская акватория площадью около 120 Крымских полуостровов. Никто в мире не признал аннексию, а американские, британские и австралийские суда постоянно проходят через это море, подчеркивая, что эта акватория не принадлежит Китаю. Многие американские военные и политики открыто говорят, что Южно-Китайское море в ближайшие 5-6 лет станет местом столкновения нового альянса с Китаем. Проще говоря, именно там, возможно, начнется новая мировая война. С заявлениями в поддержку союза уже выступили Япония и Тайвань, Индия будет довольна усилением сотрудничества. С другой стороны, Россия, Пакистан и другие отсталые диктатуры в этом вопросе наверняка выступят на стороне Китая. В мире выстраиваются две новые коалиции, которые наверняка сцепятся друг с другом", - считает журналист.

Читайте также: "Путин ездит в Сибирь не просто отдыхать": журналист об увлечении президента РФ

Напомним, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон 15 сентября объявили о создании оборонного союза AUKUS.

"Сегодня мы делаем еще один исторический шаг к углублению и формализации сотрудничества между всеми тремя нашими странами, потому что все мы признаем необходимость обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе в долгосрочной перспективе", – заявил президент США, которого цитирует пресс-служба Белого дома.

Одной из приоритетных задач альянса названо приобретение Австралией атомных подводных лодок с обычным вооружением для своего военно-морского флота.