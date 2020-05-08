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Танец на костях: историк объяснил, как режим Путина празднует День Победы Историк рассказал о том, как по-разному воспринимают в России и Европе годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне

О том, как по-разному воспримают годовщину победы во Второй мировой войне в России и Европе, рассказал историк Кирилл Галушко в эфире канала "Украина 24".

"Примирение европейцев произошло в начале 70-х годов, в частности, при участии церкви. Вместе с развитием институции Европейского союза, как совместного общества, раны, которые были в 30-40-х, пытались заживить, не делая из этого особого пафоса и танцев на костях", — рассказал эксперт.

В России же, по его словам, другое отношение к событиям войны и Дню Победы, который празднуется 9 мая.

"В путинской России — советский стиль празднования Дня Победы, парады и тому подобное. Кстати, при Сталине и Хрущеве не было такого празднования дня Победы. Это началось в эпоху застоя. А у путинского режима выходит, что победа 45 года — это главная индульгенция Сталину за репрессивный тоталитарный режим и миллионы жертв, — сказал он".

По словам историка, в России участие других стран в войне практически игнорируется, и союзники выглядят "жалкими партнерами" СССР.