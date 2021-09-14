22:05, Сегодня

Тайная жизнь главы МИД России: СМИ обнаружили давнюю любовницу министра Журналисты выяснили, кем является женщина, которую часто можно видеть с Лавровым

В России опубликовали расследование, касающееся личной жизни главы российского МИД Сергея Лаврова и реального материального состояния. Согласно доводам оппозиционных журналистов, у Лаврова есть любовница, которая является владелицей целого автопарка элитных автомобилей, фешенебельного жилого комплекса в центре Москвы и другой дорогостоящей недвижимости.

Об этом говорится в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "Украина 24".

Журналисты выяснили, что женщина, которую часто можно заметить рядом с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, является сотрудницей МИД РФ Светланой Поляковой. Расследователи оппозиционного издания "Важные истории" утверждают, что Полякова –неофициальная дама сердца Лаврова.

В сюжете упоминается, что Лавров вместе с Поляковой помогли отстроить православный храм, на открытие которого приехал сам президент РФ Владимир Путин. На видео можно заметить, как женщина в скромном платочке тенью следует за президентом и главой МИД.

Мария Певчих, руководитель отдела расследований "Фонда борьбы с коррупцией", в социальных сетях написала, что Светлана Полякова – "уже пару десятков лет является любовницей министра иностранных дел". По ее словам, в российском МИД отношения Лаврова и Поляковой давно уже не новость. Женщина вместе с министром посещает официальные мероприятия, а в телефонных заметках записана как "Светлана Лаврова". Также отмечается, что пассия главы российского МИД имеет значительное влияние в министерстве.

Также стало известно, что у семьи Поляковой имеются немалые активы в России и Британии стоимостью в 1 миллиард рублей. В собственности чиновницы находится одна из самых дорогих квартир мира в элитном комплексе в центре Москвы. Также Полякова владеет большим домом в Подмосковье и роскошной квартирой в доме на набережной Сочи.

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При этом сам министр Сергей Лавров, согласно его декларации, не имеет даже своего авто. А вот у Светланы — целый автопарк. Как оказалось, ей принадлежит "Porsche", два дорогих авто марки "Mercedes", а до 2016 года она еще владела "Bentley". В этом году мать Светланы Поляковой пенсионерка Тамара тоже обзавелась "Mercedes", который в салонах стоит 20 миллионов рублей (около 275 тысяч американских долларов). За 2020 году семейных доход Лавровых составил 10 миллионов рублей (137 тысяч американских долларов). Такой доход, по мнению журналистов-расследователей, плохо состыкуется с роскошной жизнью министра и его неофициальной дамы сердца.

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что министр иностранных дел РФ долларовый миллиардер, а президент Владимир Путин покровительствует ему в обогащении.

"Через такие лица проводятся всякого рода махинации и вот в случае с Лавровым я думаю что его любовница отвечает за какую то часть потоков. Не секрет, что глава российского МИД — миллиардер, кстати, в "баксах", это не секрет и понятно, что его высшие лица, сам Путин, наделяет богатствами", — заявил Фейгин.

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Стоит отметить, что после публикации российскими журналистами этого расследования, ни сам Лавров, ни Полякова, ни подтвердили, ни опровергли эту информацию.

К слову, впервые про Полякову расследователям рассказал источник в российском МИД. Об этом написало издание "Медуза". Инсайдер в МИД сообщил, что благодаря Поляковой в МИД были проведены некоторые кадровые изменения. Сообщается, что заместителем управляющего делами министерства стал Роман Садулин, который, как и Полякова, был совладельцем ресторана "Консул" в здании Дипломатической академии МИД. А вдова покойного брата Поляковой Екатерина Вадьяева получила работу в ГлавУпДК при МИД — подчиненной министерству коммерческой организации, которая обслуживает иностранные представительства в Москве.