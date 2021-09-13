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На границе с Украиной в Беларуси могут появиться российские ракеты - эксперт назвал риски "Сейчас самое время, когда наши руководители должны ехать в Европу и поднимать вопросы, и каким-то образом готовиться к этой агрессии", - сказал Таран

Виктор Таран -политолог

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вдоль границы с Украиной с белорусской стороны появятся ракетные комплексы С-400, которые должны поставить из России по поручению президента РФ Владимира Путина.

Стоимость вооружения ориентировочно составит около 1 миллиарда долларов. Что придется отдать Лукашенко взамен на российское вооружение, рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политтехнолог Виктор Таран.

По словам эксперта, взамен на оружие Беларусь отдаст России свой суверенитет. Он отметил, что это и нефтеперерабатывающие заводы, которые есть в Беларуси, и стратегические объекты.

"Конечно, своим суверенитетом. Давайте я как политтехнолог переведу. Мы сейчас получим кредит от России на 1 млрд долларов, который мы потом отдадим, скорее всего, нашими нефтеперерабатывающими заводами (это, по сути, единственное, что у них осталось), или нашими стратегическими военными базами. Одна база авиации, а вторая — стратегическое управление по навигации. Она находится ближе к Балтийскому морю. А на эти деньги мы покупаем технику и разместим ее на тысячекилометровой границе", — отметил Виктор Таран.

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Он также сообщил, что на данную базу прибыла военная авиация, которая способна за 20 минут долететь до Украины и совершить авиаудар. Таран считает, что в украинском МИД должны отреагировать на такие угрозы незамедлительно. Также он считает, что к данной ситуации необходимо привлечь европейское сообщество.

"На прошлой неделе на эту военную базу, о которой я упоминал, уже прилетели военные бомбардировщики, и если вы почитаете их технические характеристики, время подлета с базы до Киева - 15-20 минут для нанесения удара. У меня возникает очень простой вопрос: когда мы слышим такие заявления, не хочет ли господин Кулеба (Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины - ред.) сделать ноту протеста или еще что-то? Я понимаю, что хорошо рассказывать, как нас ждут в ЕС, но пока мы до ЕС дойдем… Был такой фильм "Враг у ворот" российский, помните? Так вот, у нас тут опасность, и мне кажется, что сейчас именно то время, когда наши международные руководители, наш военный министр и президент должны сейчас ехать в Европу и поднимать вопрос и каким-то образом готовиться к этой агрессии", - сообщил Таран.

Заявление Александра Лукашенко относительно усиления военного присутствия рядом с границей Украины прозвучало во время визита на полигон в рамках военных учений "Запад-2021". Он сообщил, что "с юга идет постоянный подогрев" и, по его мнению, 1200 километров границы с Украиной необходимо обезопасить при помощи вооружения.

Как известно, 9 сентября президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретились в Москве. Главы государств во время встречи согласовали 28 дорожных карт интеграции России и Беларуси.

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Ранее военный эксперт Александр Мусиенко на телеканале "Украина 24" отметил, что самая большая военная угроза для Украины со стороны России идет не из Беларуси, где проходят учения "Запад-2021", а с другого направления:

"Для нас угрозы остаются неизменными: 20-я и 8-я армии, которые находятся практически в Воронеже - 20-я армия находится там со штабом, это 300 км до Харькова. Там ударная группа войск создана и продолжает создаваться. Это те же армейские объединения, которые участвуют в этих учениях. Угроза – это как раз это направление".