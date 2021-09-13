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У Кремля могут возникнуть проблемы из-за выборов в Госдуму – политик из России Дмитрий Гудков призвал россиян участвовать в выборах, даже если нет возможности победить

Результаты выборов в Госдуму России будут сфальсифицированы, однако массовое протестное голосование может создать Кремлю проблемы.

Такое мнение в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" высказал экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков.

"То, что происходит в России, выборами назвать сложно, это процедура переназначения путинского парламента, который готовят к транзиту, поэтому ни одна мышь там не должна проскочить. Именно поэтому почти всех сильных кандидатов от оппозиции сняли, причем очень грубо - кого-то посадили, кого-то выдавили из страны. Но я всегда был сторонником какого-либо участия, даже если нет шансов победить, повлиять на расклад в парламенте, если нет возможности взять власть через улицу", - сказал экс-депутат Госдумы.

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По его словам, "все равно некоторые приличные люди каким-то чудом оказались в бюллетене, некоторые имеют шансы победить".

"Вторая причина: у нас 24 региона из 85 – это так называемые "султанаты", где "Единая Россия" при явке 146% набирает 146%. Они на любых выборах дают власти гарантию 15 млн голосов. 15 млн голосов нарисуют в этих регионах, примерно каждый четвертый голос в других регионах возьмет "Единая Россия", дальше все зависит от явки. Если мы не участвуем, то "Единой России" не нужно фальсифицировать выборы там, где это будет заметно и может привести к протестам. Соответственно, если будет массовое протестное голосование, у власти начнутся проблемы, им нужно будет нагло фальсифицировать, и это точно приведет к протестным настроениям", - объяснил Гудков.

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Напомним, выборы в Госдуму России должны состояться в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Олег Николаенко заявлял, что участие в сентябрьских выборах в Госдуму России жителей временно оккупированных территорий Украины, которым раздали паспорта РФ, "поставит под сомнение их легитимность", а их результаты "не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом", пишет Liga.net.

"Участие жителей отдельных районов Донбасса в российских выборах и плебисцитах, как и выдача им российских паспортов, являются незаконными", – сказал Николаенко.