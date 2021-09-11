21:48, Вчера

В Беларуси Лукашенко загнан в угол, молодежь надеется на Путина – дипломат Роман Безсмертный объяснил, к чему стремится поколение белорусов, выросшее при Лукашенко

В Беларуси молодое поколение верит в то, что президент России Владимир Путин избавит их от власти Александра Лукашенко.

Об этом в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" рассказал политик и дипломат, экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный.

"Путин хорошо подловил момент, Лукашенко загнан в угол. И до сегодня Беларусь верит в то, что "бацька Путин выкинет этого идиота". И особенно молодые белорусы, поколение которых выросло при Лукашенко. Они прекрасно понимают, что Лукашенко не их герой, это люди мира, они верили и еще пока верят, что придет Путин и уберет этого. И это неслучайно просматривалось в концепции, что Беларусь может сыграть ключевую роль в объединении Запада и России. Эту миссию, которую видит молодой белорус, он и пытается сейчас реализовать, он не принимает Лукашенко, его колхозную элиту", - сказал дипломат.

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По его словам, "сейчас решается вопрос любви молодого белоруса к Путину и Кремлю".

"Сейчас мы являемся свидетелями молодого белоруса, который вырос на российских нефтедолларах, обеспечен кремлевскими коммуникациями с миром, понимает, что его "ближайший союзник" россиянин, и не понимает, что все это большой обман", - сказал Безсмертный.

Напомним, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 9 сентября по итогам переговоров в Москве заявили о согласовании 28 так называемых "союзных программ", которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики. При этом вопрос относительно введения единой валюты России и Беларуси не обсуждался.

Белорусский оппозиционер Франтишек Вячорка в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Путин пригласил к себе Лукашенко, чтобы продемонстрировать россиянам свою геополитическую победу накануне выборов в Госдуму. При этом белорусский оппозиционер считает, что "не нужно впадать в паранойю".

"Ничего не произошло, белорусы не позволят. Конечно, сейчас Лукашенко зависим и слаб. Кроме Путина, его никто не признает президентом, и это значит – что бы они ни подписали, это не признает мир. Даже если Лукашенко начнет отдавать компании, нефтегазовый сектор – эти соглашения не признают другие страны, и зачем Путину покупать актив, который не работает?" - сказал он.