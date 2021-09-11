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Для США начался "закат империи": журналист о годовщине терактов 9/11 Теракты 11 сентября войдут в историю как одно из наиболее важных событий, считает Иван Яковина

Теракты 9/11 в США и последовавшая затем американская военная операция в Афганистане стали для Штатов началом "заката империи".

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина, комментируя 20-ю годовщину терактов 9/11. По его мнению, это событие войдет в историю человечества как одно из наиболее важных.

"К концу 90-х годов все в мире были уверены, что, по Френсису Фукуяме, мировая история закончилась, теперь либеральный порядок будет вечно править планетой. Но теракты 11 сентября все изменили. Всем стало ясно, что никакая история не закончилась, и начинается что-то нехорошее, так оно и случилось. Началась война против террора, которую объявил тогдашний президент США Джордж Буш-младший. Эта война вылилась в американское вторжение в Афганистан, которое сейчас уже стало одной из самых бесславных войн в истории США. Спустя 10 лет после теракта США высказали намерение построить в Афганистане демократию по типу Дании или Франции - этого не получилось, зато получилось создать огромную машину по выкачиванию денег из американского бюджета. За счет этой машины 10 лет после убийства бен Ладена жили многочисленные кланы чиновников как в Кабуле, так и в Вашингтоне. Хуже того, спустя 2 года после терактов 11 сентября американцы зачем-то ввели войска в Ирак, начав еще одну войну, которая также не имела смысла и ясных целей", - отметил журналист.

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По словам Яковины, эти военные авантюры надорвали американскую мощь и уверенность США в себе:

"Они были вынуждены уйти сначала из Ирака, оставив после себя "Исламское государство", тот самый ИГИЛ, потом из Афганистана, который тут же перешел под контроль "Талибана", вроде бы побежденного 20 лет назад. И вот теперь, спустя 20 лет, талибы назначили инаугурацию своего правительства и военный парад ровно на сегодняшний день, давая таким образом понять, кто победил в войне против террора, кто проиграл. Показательно, что сам бен Ладен предвидел это еще в середине 90-х годов. Он говорил британскому журналисту, что мусульмане смогли победить СССР в Афганистане, и точно так же победят и США, превратив Америку в тень самой себя. Американский философ Сэм Хэррис недавно в своем эссе сказал, что начинается закат империи, который не может быть красивым".

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Напомним, 11 сентября 2001 года в США террористы-смертники из группировки "Аль-Каида" захватили четыре рейсовых пассажирских самолета.

Террористы направили два лайнера в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолет был направлен в здание Пентагона недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвёртого авиалайнера попытались перехватить управление самолетом у террористов, он упал в поле в штате Пенсильвания.

В результате этих атак, помимо 19 террористов, погибли почти 3 тысячи человек, еще 24 пропали без вести. Теракты 9/11 вошли в историю как крупнейшие по числу жертв.